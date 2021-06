In 2016 verscheen Assetto Corsa voor onder andere de PlayStation 4 en deze game wist aardig in de smaak te vallen bij race simulator-liefhebbers. Het duurde vier jaar voordat er een soort van semi-vervolg verscheen: Assetto Corsa Competizione. Digital Bros heeft laten weten dat er nu ook een daadwerkelijk tweede deel onderweg is van de game uit 2016.

Het moederbedrijf van 505 Games heeft, buiten dat er wordt gewerkt aan Assetto Corsa 2, verder weinig informatie gegeven. Het enige wat duidelijk is geworden, is dat de game voorlopig nog niet zal uitkomen. Net als met het semi-vervolg zal het tweede deel vier jaar later uitkomen dan de laatst uitgegeven editie. Dit betekent dat Assetto Corsa 2 pas in 2024 verschijnt.

Binnenkort zal er nog wel een PlayStation 5-versie van Assetto Corsa Competizione worden uitgebracht. Hier is alleen nog geen exacte releasedatum voor bekendgemaakt.