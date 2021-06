Het PSN staat vol met indie horrortitels, waarvan de ene al meer je aandacht waard is dan de andere. Binnenkort kunnen we Luto aan dit rijtje toevoegen, een nieuwe griezelgame die – afgaande op de eerste beelden – wel erg goed naar P.T. en Layers of Fear gekeken heeft.

De onderstaande trailer geeft weinig prijs en ook uit de officiële omschrijving van Luto kunnen we bitter weinig opmaken. “Je geest is een gevangenis”, klinkt het onheilspellend. “En ontsnappen uit die wirwar van herinneringen kan een onmogelijke opdracht zijn.” Vrolijk!

Ondanks de schaarse hoeveelheid info – of misschien juist daardoor – is onze interesse gewekt. Luto verschijnt voor de PlayStation en pc. De precieze consoles – PS4 of 5 – werden niet vermeld. Ook een releasedatum blijft voorlopig uit. Als wij meer weten, weten jullie het ook.