Far Cry 6 stond al een tijdje op onze radar. Nu het langverwachte zesde deel in Ubisofts knalreeks eindelijk een releasedatum heeft, begint concreet nieuws steeds vaker binnen te sijpelen. Soms in de vorm van kersverse details, soms als gameplay footage.

Onze collega’s van GameSpot hebben maar liefst negen minuten aan beelden voor ons verzameld. De video lijkt een aardige doorsnee te geven van de gameplay die je vanaf 7 oktober zal kunnen verwachten. Zeker even kijken dus. Laat weten wat je ervan vindt!