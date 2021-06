Nu ja, ‘nieuw’ is uiteraard relatief als het om PlayStation Now draait. De service van Sony stelt gamers namelijk in staat om oudere titels te streamen en speelt zo handig in op de nostalgische zielen van vele gamers. Vandaag zal de uitgever weer een flink aantal games aan de reeds lijvige PS Now catalogus toevoegen. We tikten even een overzicht:

Zonder houdbaarheidsdatum

Team Sonic Racing

Sonic Mania

Sonic Forces

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Car Mechanic Simulator

Mét houdbaarheidsdatum

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year edition (beschikbaar tot 6 september 2021)

Slay The Spire (beschikbaar tot 6 december 2021)

Toch weer een mooie line-up, als je het ons vraagt. En meteen ook voor ieder wat wils. Sonic-fans komen driedubbel aan hun trekken, virtuele vechtersbazen zullen zich amuseren met Virtua Fighter 5 en zowat iedereen zal wat te genieten vinden in het fenomenale The Witcher 3: Wild Hunt. Hou waar nodig uiteraard wel rekening met de beschikbaarheidsdata!