Bandai Namco heeft een nieuwe trailer van Tales of Arise uitgegeven waarin de sterkste aanvallen van de personages worden uitgelicht. Deze offensieve krachten, ook wel de ‘mystic artes’ genoemd, richten enorm veel schade aan.

Maar, zoals natuurlijk wel te verwachten, zijn deze enkel onder specifieke voorwaarden te gebruiken. Vooral support personage Zilpha, de opzichter van de verzetsgroep ‘Crimson Crow’, wordt onder de aandacht gebracht. Hij beschikt over een zeer sterke mystic arte. In samenwerking met de magische Shionne en Alphen, lukt het hem hopelijk de Dahnans van de onderdrukking te bevrijden. Zij worden allen getoond in de onderstaande beelden.