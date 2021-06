De platformgame A Tale of Paper is sinds eind vorig jaar al beschikbaar voor de PS4, maar is als ‘Complete Edition’ – dus inclusief alle DLC – nu ook onderweg naar de PlayStation 5.

De Complete Edition omvat een volledig nieuw verhaal, dat ook beschikbaar wordt gesteld als los te downloaden content voor de PlayStation 4 versie van de game. Wanneer we precies met deze nieuwigheden aan de slag kunnen, is nog niet bekend. Het zou, als alles volgens planning verloopt, wel nog dit jaar moeten zijn.

Check de beelden van het schattige origami-gevouwen papiertje hieronder.