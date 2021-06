Electronic Arts haalt verschillende Need for Speed games offline, zowel voor aankoop als de servers ervan. Dit heeft de uitgever bekendgemaakt via Reddit en het gaat hier om wat oudere titels die niet langer verkrijgbaar zijn. Van de vijf games die niet langer te koop zijn, zullen de servers ook tussen nu en drie maanden gesloten worden en het gaat om de volgende delen:

Need for Speed: Carbon

Need for Speed: Undercover

Need for Speed: Shift

Need for Speed Shift 2: Unleashed

Need for Speed: The Run

Dit betekent niet dat de games niet meer te spelen zijn, want ze beschikken allemaal over een singleplayer en dat gedeelte van de games is nog gewoon prima toegankelijk. Na 31 augustus zullen voor de genoemde games in ieder geval alle servers offline zijn.