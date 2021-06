Spelers die het verhaal van Far Cry 5 hebben uitgepluisd, weten al dat Ubisoft niet terugdeinst voor verhalen met een politieke insteek. Ook het aankomende zesde deel zal op het gebied van mens en maatschappij de berichtgeving niet onder stoelen of banken steken.

In een uitgebreide blogpost op de website van Ubisoft vertelt narrative director Navid Khavari over de wereld van Far Cry 6 en het verhaal van Yara. Het fictieve land is hevig geïnspireerd door het echte Cuba, waar de omstandigheden niet bepaald om over naar huis te schrijven zijn.

Khavari zegt dat Far Cry 6 een aantal gevoelige onderwerpen zal gaan tackelen zoals de opkomst van fascisme, gedwongen arbeid, vrije verkiezingen en andere zaken. Het team achter de open wereld shooter haalt veel voldoening uit deze elementen om uiteindelijk een sterk verhaal neer te kunnen zetten.

“There are hard, relevant discussions in Far Cry 6 about the conditions that lead to the rise of fascism in a nation, the costs of imperialism, forced labor, the need for free-and-fair elections, LGBTQ+ rights, and more within the context of Yara, a fictional island in the Caribbean.”

De regisseur wil echter benadrukken dat het hier niet gaat om een kwestie van goed of fout of dat het verhaal specifiek gericht is op de situatie in Cuba. Uiteraard is men respectvol omgegaan met de cultuur en geschiedenis van het land, maar revoluties zijn een complex onderwerp, dat tevens meerdere facetten heeft.

“The conversations and research done on the perspectives of those who fought revolutions in the late 1950s, early 1960s, and beyond are absolutely reflected in our story and characters. But if anyone is seeking a simplified, binary political statement specifically on the current political climate in Cuba, they won’t find it.”

Khavari hoopt dan ook dat spelers straks die complexiteit zelf kunnen ontdekken, en dat Far Cry 6 niet bang is om moeilijke vragen te stellen.