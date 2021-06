Na wat teasers en vroege ietwat technische details heeft Electronic Arts nu eindelijk een datum op de Battlefield onthulling geplakt. We weten niet wat de subtitel of het nummer van dit deel is, behalve dat het vanzelfsprekend wederom Battlefield heet. De missende details zullen op 9 juni ingevuld worden.

Via Twitter laat de uitgever zojuist weten dat ze de onthulling voor 9 juni om 16.00 uur gepland hebben staan. Dit gaat gepaard met een hele korte video die niets van de game laat zien, maar het lijkt qua stijl wel in lijn te liggen met content die eerder is gelekt.