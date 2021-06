De laatste maanden werden er regelmatig rollen ingevuld voor de Borderlands-film en deze is nu eindelijk in productie gegaan. Randy Pitchford en Jamie Lee Curtis hebben via Twitter wat meer informatie gegeven over wat we van de prent kunnen verwachten.

Pitchford laat weten dat de film parallel zal lopen aan de videogames en dat er gebruik wordt gemaakt van dezelfde personages, thema en wereld. De aankomende prent heeft wel een geheel eigen voorgeschiedenis. Er zullen daarom geen games verschijnen die voort zullen borduren op de speelfilm.

Jamie Lee Curtis heeft een foto gedeeld op Twitter, die zij zelf heeft geschoten op de set. Deze laat het silhouet van Lilith zien, dat wordt gespeeld door Cate Blanchett. Dit kan je hieronder checken.