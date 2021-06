We zijn inmiddels ruim een half jaar verder en nog steeds is Cyberpunk 2077 niet terug te vinden in de PlayStation Store. Eerder gaf CEO Adam Kiciński nog aan dat CD Projekt RED met Sony aan het onderhandelen is om het wederkeren van de open wereld RPG een feit te maken.

Door de ondermaatse performance en de grote ontevredenheid van spelers was Sony het zat en trok men Cyberpunk 2077 uit de digitale winkelrekken. Sindsdien is de Poolse studio hard bezig geweest om de problemen op te lossen en de game weer terug in de PlayStation Store te krijgen, maar Sony heeft een lijst van vereisten doorgegeven waar de game aan moet voldoen voordat een terugkeer bespreekbaar is.

Dit vertelt joint CEO Michał Nowakowski tijdens de kwartaalrapportage bespreking met investeerders. Michał bespreekt niet verder in detail wat deze vereisten precies zijn, maar hij kon wel vertellen dat het een uitgebreid proces is. De Poolse studio zit nu middenin dat proces en men blijft actief in gesprek met Sony.

Mocht Cyberpunk 2077 op korte termijn terugkeren in de PlayStation Store, dan zal CD Projekt RED daar een aankondiging over doen.

“But yes, there is a set of metrics – let’s call it that, at a high level – but, again, we cannot go into details on where we are with that. There is a process; we’re in

the midst of that process, and the conversation is ongoing. The decision will be announced when it’s ready to be announced; that’s as much as we can say.”