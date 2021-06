Microsoft heeft een exclusiviteitsdeal beklonken met audiospecialist Dolby, die ervoor zorgt dat Dolby Atmos en Dolby Vision tot minstens 2023 alleen op de Xbox Series X|S consoles beschikbaar zijn. Dit meldt het Franse Xbox blog in een bericht wat inmiddels verwijderd is.

Dit betekent dat Sony met zijn PlayStation 5 voor games gebruik zal moeten maken van andere standaarden zoals HDR10 of hun eigen Tempest 3D Audio voor respectievelijk beeld en geluid. Het is nog onduidelijk of Sony na deze periode van twee jaar toch met deze implementaties wil gaan werken, gezien ze dan licentiekosten aan Dolby zullen moeten betalen.

Deze exclusiviteitsdeal lijkt overigens alleen om games te gaan. De PlayStation 5 ondersteunt hoe dan ook geen Dolby Vision – ook niet via bijvoorbeeld Netflix – maar tot zover we weten, moeten 4K Blu-rays met een Dolby Atmos track gewoon blijven werken op je PlayStation 5.