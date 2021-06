Begin vorige maand werd er nieuwe content toegevoegd aan Watch Dogs: Legion en dankzij de vrijgegeven roadmap weten we dat er meer onderweg is. Ubisoft heeft echter nog een verrassing in petto: een heuse zombie-modus.

Legion of the Dead is de naam van de nieuwe modus en deze staat geheel los van het verhaal. Pc-bezitters hebben al toegang tot de alpha-versie en als deze overgaat in beta, dan kunnen ook console-bezitters hiermee aan de gang.

In Legion of the Dead vorm je met maximaal drie andere spelers een groep, die moet zien te overleven door proviand te stelen van soldaten van Albion en Clan Kelley. Dit wordt extra moeilijk gemaakt doordat Londen is overlopen door zombies.

In de onderstaande video van IGN kun je zien hoe de nieuwe modus van Watch Dogs: Legion in zijn werk gaat.