Sinds kort ligt Necromunda: Hired Gun in de virtuele schappen, een explosieve shooter in het Warhammer 40.000 universum. Een tijdje geleden konden we al een korte sneak peak zien in de vorm van de opening van de game, maar nu heeft uitgever Focus Home Interactive ook de launch trailer online gezet.

Zoals je waarschijnlijk wel al had verwacht van deze titel, is de launch trailer lekker chaotisch en explosief. De ene vette actiescène volgt de andere op en het doet ons alvast zin krijgen in meer. Momenteel werken we aan onze review, dus jullie kunnen die binnenkort hier verwachten.

Je kan Necromunda: Hired Gun aanschaffen voor €39.99 in de PlayStation Store.