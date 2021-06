Na wat teasers op Twitter heeft Crytek de Crysis Remastered Trilogy vandaag officieel aangekondigd. Deze uitgave bevat Crysis, Crysis 2 en Crysis 3 als bundel die dit najaar zal verschijnen voor de PlayStation, Xbox en pc.

Gezien er geen logo’s van de PlayStation 5 en Xbox Series X|S op de Crytek website staan bij deze titel, is het vermoeden dat het om een last-gen uitgave gaat. Die is natuurlijk wel te spelen op de PlayStation 5, maar verwacht dan geen extra toeters en bellen. Dit omdat de games dan via backwards compatibility draaien.

Het enige wat Crytek erover zegt is dat de games soepeler op de nieuwe platformen draaien. Als we dan de eerste remaster – die al beschikbaar is – als voorbeeld mogen nemen, dan zullen Crysis 2 en 3 een framerate van 60 fps op de PlayStation 5 hebben.

De games zullen bij de release van deze collectie ook los aangeboden worden via de PlayStation Store.