Review | Guilty Gear -Strive- – Ondanks dat we vroeg in de game mochten duiken, hebben we besloten om even te wachten met de review. Er waren hier en daar wat elementen die pas later aan de game toegevoegd werden (onder andere door de pandemie) dus tijdens de review periode zouden wij een hoop niet kunnen meenemen in de beoordeling. Wat eigenlijk tijdens de beta al naar voren kwam is hoe leuk de game kan zijn en het zou daarom een doodzonde zijn om de game af te slachten op hetgeen wat vroeg in het reviewproces ontbrak, maar wel beschikbaar zou zijn bij launch. Om de game zo eerlijk mogelijk te kunnen behandelen hebben wij daarom besloten om nu pas met de review naar buiten te komen. Guilty Gear -Strive- is namelijk een PS5 (& PS4) fighting game die zeer indrukwekkende en toffe dingen doet!

I-No, waar ben jij mee bezig?

Guilty Gear heeft een zeer rijk verhaal met ontzettend veel lore. Hoe mensen de beschikking hebben gekregen over mana (of magic), het ontstaan van Gears, hoe Frederick op hartverscheurende wijze zijn liefde kwijtraakte, maar op een bepaalde manier toch weer terugvond en nog veel meer ingewikkelde zaken passeerden de revue in de franchise. Guilty Gear -Strive- zet dit verhaal voort, waarin That Man, ofwel Asuka, naar de conclusie toewerkt in het verhaal van de franchise tot nu toe. Of toch niet? Dit laten wij open, zodat je hier zelf achter kan komen, want dit gelijk spoilen in de review is natuurlijk een beetje zonde. Wel kunnen we alvast zeggen dat het verhaal ingeleid wordt met I-No, die behoorlijk wat van plan is, wat alles behalve brave doeleinden kent.

Het verhaal is ook een perfect podium om nieuwe personages die speelbaar (kunnen) zijn te introduceren. Neem bijvoorbeeld de Braziliaanse, mysterieuze bodyguard van de president, Giovanna. Ook Nagoriyuki is een nieuwkomer in dit deel en dat is alles behalve onopvallend. De samoerai vampier is namelijk een grote verrassing, omdat voorheen altijd gedacht werd dat Slayer de laatste vampier op de wereld was. Zo bevat de paar uur anime (ja je bekijkt het, er zit hier geen gameplay in) meer verrassingen en het is daarom zeker de moeite waard om het aandacht te geven. Het biedt tegelijkertijd ook een mooie context in de zin van waarom een personage in de game speelbaar is en kan (bijvoorbeeld DLC) zijn.

Fenomenale stijl

De anime stijl van het verhaal zit natuurlijk ook in-game verwerkt. En dat is te zien, want de game ziet er fenomenaal uit. De game is ook alsof je de anime gewoon speelt en combineer dat met de 4K resolutie op een mooie tv en je kijkt je ogen uit. De personages waarmee je kunt spelen bewegen in een wat lagere framerate, waardoor zij een filmisch contrast bieden tegenover de rest van de game die gewoon op locked 60 fps draait. Zo wordt op een perfecte wijze het anime gevoel overgebracht. Daar komt overigens nog veel meer bij kijken: de animaties zijn zeer tof uitgewerkt, de levels waar je in kunt vechten lijken soms zo uit een Studio Ghibli productie te komen, je acties worden benadrukt met verschillende typografische feedback en dramatische cameraperspectieven werpen de actie volop in de schijnwerpers. Het is kort gezegd een visueel spektakel waar je de vingers bij af kan likken. Uiteraard mogen we de soundtrack ook niet vergeten, want stiekem koop je eigenlijk een metal album waar een game bijzit. De rockgitaren hemelen het hele pakket namelijk nog eens extra op.

Verfrissing binnen de reeks

De graphics zijn niet het enige wat is opgefrist binnen de franchise met dit nieuwe deel. De gameplay is ook flink onder handen genomen. Gatling combo’s (van zwakke aanvallen opbouwen naar sterke aanvallen uitvoeren) zijn nu flink ingekort tot maar een paar specifieke opeenvolgende combinaties. Dit is meteen ook kenmerkend voor de nieuwe stijl die -Strive- introduceert. Voorheen kon je vrij lange combo’s uitvoeren in Guilty Gear, maar nu ligt de nadruk op korte combo’s die je met de core mechanics van de game moet zien uit te breiden. Het is op deze manier dat de game toegankelijker gemaakt is voor nieuwe spelers om in te stappen. Tegelijkertijd blijft de gameplay genoeg diepgang bieden, wat interessant is voor een pro gamer die er daardoor ontzettend veel uit kan halen.

Zo is een unieke Guilty Gear mechaniek het gebruik van je Burst meter, die tijdens een gevecht beperkt ingezet kan worden. Dit is benodigd om ‘Psych Bursts’ uit te voeren om bijvoorbeeld uit een combo van je tegenstander te geraken of om deels je ‘Tension Gauge’ op te vullen (blauw en goud respectievelijk). Tension heb je weer nodig om je super moves uit te kunnen voeren, maar ook om ‘Roman Cancels’ te gebruiken. Roman Cancels wil je weer gebruiken om een bepaalde tussenstap in te voeren om je korte combo’s te verlengen. Om een idee te geven: stel je hebt een 3-hit combo, gebruik dan een ‘Roman Cancel’ tijdens je derde hit, om daarna weer een andere combo in te zetten. Om hier bijvoorbeeld een balans in te vinden zijn wall-breaks toegevoegd aan de game, die voorkomen dat je vast komt te zitten in een hoek als iemand je goed te pakken heeft.

De gameplay kan je lekker uitpluizen met de in totaal 15 personages die in de game zitten, wat later verder uitgebreid zal worden via de Season Pass. Zoals we gewend zijn van Guilty Gear, heeft elk personage een eigen identiteit, dus met wie je ook speelt, het voelt altijd anders aan. De hele balans tussen deze personages voelt ook wel goed (grabs zijn iets te sterk), zoals het er nu voor staat in de game althans, hoewel dit altijd onder voorbehoud is van toekomstige patches en updates. Buiten dat om moeten we Arc System Works nageven dat Guilty Gear -Strive- een geweldige frisse wind in de gameplay weet te brengen. De game voelt wel drastisch anders aan dan zijn voorgangers vanwege het tempo en de beperkingen, maar doet als fighting game voortreffelijke dingen met de gameplay, waardoor je lang geboeid kan blijven door deze titel.

Genoeg content om je mee te vermaken

Er is genoeg te doen in deze game. Niet alleen biedt Arc Sytem Works je een hele compendium over de lore, ook geven ze genoeg aan de speler om vooruit te kunnen. Voor nieuwelingen die oppervlakkig willen weten hoe je moet knokken in de game, kan je natuurlijk onder het kopje Dojo met de Tutorial beginnen, maar dat is niks bijzonders. Veel leuker en vooral uitgebreider zijn de Missions. Via verschillende uitdagingen leert de game je uiteindelijk elk aspect van de gameplay mechanieken en het geeft zelfs voorbeelden van bepaalde combo’s of scenario’s bij verschillende personages. Een soort leerschool voor de game aangeboden door Arc System Works zelf. Een zeer toffe toevoeging voor elke soort speler.

Je mag natuurlijk ook nog een Arcade modus verwachten, die iets bijzonders in de franchise introduceert: meer dan twee personages tijdens een gevecht. Tag Battle is iets wat op de planning staat om op termijn toe te voegen aan de PS5-versie van de game. Voor nu krijg je er in de Arcade modus een klein voorproefje van. Buiten dat je 8 gevechten van verschillende moeilijkheidsgraden dient te trotseren, heb je ook unieke interacties tussen personages. Soms wil het voorkomen dat je zelfs een 2 vs. 1 gevecht hebt, wat uiterst veel fun is. Chaotisch, maar echt heel leuk. Het is daarom erg uitkijken naar eventuele 2 vs. 2 potjes in -Strive-. Mocht je hierop uitgekeken zijn, dan kun je offline nog klassieke modi vinden zoals Survival (verschillende personages bevechten tot je dood bent) en vs. CPU (potjes tegen gekozen AI tegenstanders).

Rollback netcode is een godsgeschenk

Nu komen we aan bij het bonzende hart van een fighting game: de online multiplayer. Guilty Gear -Strive- biedt een paar mogelijkheden om onbekende en bekende tegenstanders te trotseren. Het leukste en belangrijkste onderdeel hierin is ‘Online Match’. Deze optie werkt via een lobby systeem dat zich voor ranked potjes in een toren bevindt en voor casual spelers in een park. Het komt er op neer dat je met een zelfgemaakte pixelated avatar in 2D kan rondlopen om mensen uit te dagen. De toren is hierin een leuk concept, omdat hoe hoger de verdieping, hoe beter de tegenstanders worden. Mocht je met meerdere vrienden willen knokken, dan kan je via ‘Player Match’ een privé lobby starten, wat zich weer in een grote villa bevindt. Mocht dat lobby gebeuren niet jouw ding zijn, dan heb je nog de keuze uit ‘Quick Start’. Hierbij word je eigenlijk in de Training modus gegooid (ook te kiezen in de Dojo) en kan je door blijven oefenen totdat je in een match terechtkomt.

Er is wel een smet op dit systeem te vinden. Voor je de game opstart en in het hoofdmenu bent, maakt de game connectie met de servers, waarbij je dus het scherm ‘communicating with servers’ te zien krijgt. Dit duurt simpelweg veel te lang (bijna 3 minuten!), waarna de game dit nog eens extra (verkort) doet telkens als je een van de online modi kiest in het menu. Zonde, want eenmaal in een potje verricht Guilty Gear -Strive- dan weer een wonder. De techniek die Arc System Works gebruikt onder de noemer ‘rollback netcode’ zorgt ervoor dat je tegen iedereen op de wereld kan vechten met een minimaal tot geen gevoel van lag. Zo hebben we tegen iemand gevochten op de servers van Japan, wat simpelweg gewoon prima werkte, waardoor de game goed speelbaar was. Dat maakt rollback netcode tot een absurde en zeer indrukwekkende technologie .