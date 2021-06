Er is weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 3 verschenen. Het gaat om update 4.88 die nu te downloaden is voor de console en deze komt met iets meer patch notes dan gebruikelijk is voor dit soort kleine updates, die geen significante nieuwe features meer toevoegen.

Update 4.88 richt zich op wat algemene veiligheidszaken en daarnaast brengt het een update voor de Blu-ray sleutels, waardoor de console nieuwe filmreleases kan afspelen. Veel meer doet de update niet, maar het is een keer wat anders dan de standaard ‘stabiliteit & verbetering’ update.

Update Blu-ray keys for new movie releases

System fixes (possibly security fixes)

De update is ter download beschikbaar op de console en anders kan je hier terecht, zodat je de firmware op USB-stick kunt zetten.