Een mapeditor is in de Far Cry franchise geen onbekend aspect, maar dat zal niet in Far Cry 6 terugkomen. Ook ontbreekt het aan een Arcade modus, die in Far Cry 5 wel aanwezig was en spelers in staat stelde om eigen ‘minigames’ te maken. Dit heeft veelvuldig tot mooie resultaten geleid, maar geen van dat alles is aan de orde voor het nieuwe deel.

In een AMA op Reddit stelt game director Alexandre Letendre dat deze onderdelen niet terugkeren, omdat Ubisoft de focus volledig wilde leggen op de campagne van het spel. Dat heeft de beslissing gevoed om de Arcade modus te laten liggen.

“No, Arcade will not come back. Removing this mode from our plan was a difficult decision, but allowed us to focus our efforts on the main campaign, transporting players into the heart of a modern-day guerrilla revolution.”

Uit zijn woorden valt echter wel op te maken dat Ubisoft dit eerst van plan was, maar dat ze daar later vanaf hebben gezien. Of Ubisoft dit onderdeel na de release eventueel als extra content toevoegt is niet bekend, gezien Letendre er verder niet op inging.

Far Cry 6 verschijnt op 7 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Google Stadia.