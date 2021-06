De Abandoned Realtime Trailers PlayStation 5 App is door BLUE BOX Game Studios op Twitter aangekondigd. De naam bekt niet echt lekker en het is ook niet gelijk duidelijk wat hiermee bedoelt wordt, dus wat uitleg is op zijn plaats. De cinematische survival simulator Abandoned is afgelopen april onthuld. De app stelt je in staat om toekomstige trailers (vermoedelijk) in-game op de PlayStation 5 te kijken. Het gaat in ieder geval om real-time beelden. Vanaf 20 juni is de app te downloaden.

Experience all trailers and gameplay reveals with images rendered realtime by the PS5's hardware with the Abandoned Realtime Trailers PS5 app! Gamehub live now on PS5! pic.twitter.com/CToaJMHHPQ — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) May 31, 2021

Het doel is nog onduidelijk, maar vanaf het begin staat Abandoned al in de belangstelling. De game kwam uit het niets en er gingen geruchten dat het om een geheim project van Hideo Kojima zou gaan. Dat is inmiddels door de ontwikkelaar ontkend. Daarnaast is BLUE BOX Game Studios nieuw, is hun eigen website nog niet volledig af en het gaat hier om een Nederlandse ontwikkelaar die in Leiden is gevestigd. Tot dusver weten ze in ieder geval een opvallende entree te maken.