The King of Fighters XV is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2022. Dat laat ontwikkelaar en uitgever SNK middels een persbericht op hun website weten. De game stond voor dit jaar gepland, maar dat is niet langer haalbaar. In het bericht worden de toenemende COVID-19 gevallen in Japan als oorzaak aangewezen. Daardoor is er vertraging opgelopen. De game alsnog uitbrengen gaat ten koste van de kwaliteit.

Het is wel extra zuur voor SNK. Het bedrijf is al enige tijd met een marketingcampagne voor The King of Fighters XV bezig. Zo zijn er al een hele reeks aan vechters onthuld, waaronder Leona Heidern en Shermie. Fans wordt om hun begrip gevraagd en verzocht geduldig te blijven. SNK blijft ons ondertussen van updates voorzien, al is het nog niet duidelijk of daar ook nieuwe vechters tussen zitten.