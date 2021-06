Begin april konden we al melden dat het verhaal van het bliksemsnelle Ghostrunner nog niet klaar was, met onder andere een next-gen upgrade, nieuwe modi en bundels die onderweg zijn. Uitgever 505 Games kon toendertijd alleen nog zeggen dat deze gratis upgrade deze zomer zal verschijnen, maar een concrete datum bleef uit.

Daar is inmiddels verandering in gekomen, want de uitgever heeft onthuld dat Ghostrunner vanaf 28 september verkrijgbaar is voor de PlayStation 5. Zoals gezegd krijgen spelers die de game al aangeschaft hebben een gratis upgrade naar de nieuwe versie, die onder meer ray tracing, HDR, een 120fps modus en een 4K resolutie bevat.