Nacon heeft voor de komende tijd aardig wat games in de pijplijn zitten die zij zullen uitgeven. Daar willen ze natuurlijk meer over vertellen en dat zal de Franse uitgever begin juli gaan doen, dit door middel van een Nacon Connect-uitzending.

Waar de meeste uitgevers in juni – oftewel de E3-maand – met grote aankondigingen komen, kiest Nacon er voor om de maand daarop met een presentatie te komen. Dit zal gebeuren op 6 juli om 19.00 uur. De uitgever belooft nieuwe gameplay te tonen van aankomende titels, alsmede speciale gasten, aankondigingen en ‘epische’ samenwerkingen.

Een aantal games die door Nacon zullen worden uitgegeven zijn: WRC 10, The Lord of the Rings: Gollum en Test Drive Unlimited: Solar Crown. Wellicht dat we over deze titels wat meer informatie, dan wel beelden te zien krijgen.