We bespraken het nog tijdens onze maandelijkse rubriek: de onzekere toekomst van Warner Bros. Games. Eén van de mogelijkheden (en de zorgen van de fans) is dat de studio’s opgebroken zouden worden en per stuk naar de hoogste bieder kunnen gaan. Dat zou erg zonde zijn, gezien er een aantal toffe titels van die studio’s onderweg zijn.

Die mogelijkheid blijkt echter van de baan te zijn. In een persbericht heeft mediabedrijf Discovery aangekondigd dat de fusie tussen Discovery en WarnerMedia ervoor zorgt dat alles straks onder één groot bedrijf valt: Warner Bros. Discovery. Onder dit bedrijf zullen dan een aantal enorme merken en afdelingen komen te vallen zoals HBO, Cartoon Network en dus ook Warner Bros. Games.

Gezien men expliciet WB Games in het persbericht benoemt, mogen we er dus van uitgaan dat games en studio’s van de uitgever bij elkaar blijven en – in ieder geval voorlopig – nog niet verkocht zullen worden.