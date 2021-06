De nieuwe God of War is uitgesteld naar 2022, dit laat Sony Santa Monica vanavond via Twitter weten. De game werd vorig jaar aangekondigd en de ontwikkelaar mikte toen op een release dit jaar. Maar sinds de aankondiging hebben we er niets meer van vernomen, dus de algemene veronderstelling was al dat de game naar 2022 zou gaan.

Dat is nu dus officieel bevestigd door de ontwikkelaar, die met een verklaring op Twitter dit nieuws wereldkundig maakt. De ontwikkelaar haalt voor het uitstel de reden van veiligheid en het welzijn van het team aan. Een valide reden dus, want hierdoor kan men in alle rust verder werken.