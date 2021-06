Sony publiceert de laatste tijd vrijwel wekelijks een PlayStation Store deal van de week, zo ook deze week weer. Vorige week was het de beurt aan Persona 5 Strikers, maar deze titel wordt nu aan de kant geschoven om plaats te maken voor het uitstekende It Takes Two.

Met de onderstaande deal kan je It Takes Two met 25% korting aanschaffen. De game is enkel in coöp te spelen, maar je krijgt bij aanschaf van een exemplaar een Friends Pass cadeau. Hierdoor kan je samen aan de slag voor een prijs. Via de onderstaande link kom je direct in de PlayStation Store terecht wil je gebruikmaken van deze deal.

Wij vonden It Takes Two het geld meer dan waard en bestempelden de game met een 9.5. Waarom de game zo hoog scoorde kan je terugvinden in onze review.