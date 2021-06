De PS Plus line-up van juni bevat onder meer Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown en dit is een remake van het origineel uit 2007. In het vorige bericht kon je al de grafische verschillen zien en er is nu ook al een DLC-pakket voor de game verschenen. Het zogeheten Legendary Pack geeft onder meer toegang tot alle retro skins van de personages en dit ziet er best wel komisch uit.

Het pakket is eigenlijk vooral voor de liefhebbers van de franchise een must-have, want het bevat aardig wat content uit de voorgaande games. Allereerst de bovengenoemde retro skins, maar ook de originele Virtua interface en alle 180 muziekjes die je op de achtergrond kan horen. Hieronder beelden van het pakket. Het biedt best veel content aan voor de relatief lage prijs van €9,99.