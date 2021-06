Sony sluit binnenkort MyPlayStation, oftewel het sociale onderdeel van zijn officiële PlayStationwebsite. Hier konden gamers onder andere de profielen en trofeeën van vrienden bekijken, alsook vriendenlijsten en parties managen. Tot 28 juni, want dan wordt deze feature dus definitief offline gehaald.

De reden? Daar hebben we vooralsnog het raden naar, al kunnen we uiteraard enkele beredeneerde gokjes wagen. Zo lijkt het logisch dat Sony zijn fans vooral naar hun consoles en eventueel de app wil duwen voor hun sociale interacties. Of misschien lag het aantal actieve gebruikers gewoonweg te laag.

Wat de reden ook is, binnenkort wordt MyPlayStation ten grave gedragen. Gaan jullie treuren?