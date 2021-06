Horizon: Forbidden West verschijnt zo stilaan aan de… wel, horizon. Of dat zou toch moeten. Vorig weekend kon je hier namelijk lezen dat de ontwikkeling op schema loopt en de game dus nog dit jaar in de winkelrekken zou moeten belanden.

Nu blijkt dat Sony toch ook rekening houdt met een alternatief scenario. In een recente Q&A heeft Hermen Hulst, het hoofd van PlayStation Studios, namelijk aangegeven dat de 2021 release van de game nog niet helemaal zeker is.

Wij houden samen met jullie ons Aloy-minnende hart vast.

“So we have, currently, two very big, very narrative-driven games in development: Horizon Forbidden West and the next God of War. And for both of those, they’re frankly affected by access to performance capture and talent. For Horizon, we think we are on track to release this holiday season. But that isn’t quite certain yet, and we’re working as hard as we can to confirm that to you as soon as we can.”