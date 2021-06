Days Gone kende een moeizame start, maar bleek uiteindelijk toch een ruwe diamant te zijn, die heel wat mooie geheimen prijsgaf. Het ziet er echter naar uit dat het verhoopte vervolg definitief in de prullenbak verdwenen is.

Hermen Hulst, hoofd van PlayStation Studios, liet namelijk onlangs verstaan dat ontwikkelaar Bend Studio met een nieuwe IP bezig is. Eén waarvoor de ontwikkelaar verder bouwt op de systemen uit hun vorige kindje, Days Gone.

Het team heeft dus lessen getrokken uit Days Gone en zal deze toepassen op een goednieuwe franchise. We zijn benieuwd.

“And you know, Bend Studio is working on a very exciting new IP that they’re very, very passionate about. They’re building on the deep open-world systems that they developed with Days Gone. So I’m really happy for Bend Studio.”