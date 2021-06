Team Asobi is natuurlijk bekend van Astro’s Playroom en na het sluiten van Japan Studio is dit een soort van verkapte doorstart. Deze ontwikkelaar heeft de ambitie om te groeien, want ze zijn sinds kort een officieel nieuwe interne studio in het netwerk van Sony Interactive Entertainment. Na meerdere Astro Bot games heeft Team Asobi naam voor zichzelf gemaakt en dat geeft ze de ruimte om met een franchise aan de slag te gaan.

Waar de ontwikkelaar momenteel aan werkt is niet helemaal duidelijk, maar dat ze er zijn om te blijven blijkt uit een bericht op het PlayStation Blog. Hier wordt het (bovenstaande) nieuwe logo geïntroduceerd en ook blikt men terug op de geschiedenis. In een ander interview geeft Hermen Hulst aan dat de ontwikkelaar aan een franchise voor jong en oud werkt, maar helaas werden er geen details gedeeld.

“We’re building Team Asobi in Tokyo, a world-class studio that are developing a franchise for all ages with global appeal. Such a creative team.”

Astro Bot is een franchise die voor jong en oud is, dus het is heel goed mogelijk dat Team Asobi met deze serie verder gaat.