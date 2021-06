Sony heeft via Hermen Hulst op het PlayStation Blog in een interview te kennen gegeven dat veel studio’s bezig zijn met nieuwe IP’s en bestaande franchises. In navolging daarvan hebben diverse studio’s een update gegeven. Zo stelde Santa Monica God of War uit naar volgend jaar, gaf Team Asobi aan een nieuw gevormde studio te zijn en Bend Studio liet weten aan een nieuw IP te werken.

PixelOpus, de ontwikkelaar van het kleurrijke Concrete Genie, kwam ook met een bericht. Dit vooral om mensen te zoeken, gezien ze het team aan het uitbreiden zijn. Deze ontwikkelaar werkt momenteel samen met Sony Pictures Animation aan een gloednieuwe PlayStation 5 game. Met dat bericht weten we nu dat ook deze studio aan een titel voor het platform werkt, maar verdere details zijn niet bekend.

Sony Pictures Animation werkt zoal aan een sequel op Spider-Man: Into the Spider-Verse, een Ghostbusters spin-off en Hotel Transylvania. Wellicht dat PixelOpus met een game bezig is die hier bij past, misschien ook niet. De toekomst zal het ons leren.