Het zal nog wel even duren voordat Horizon: Forbidden West verkrijgbaar is. Na het tonen van uitgebreide gameplaybeelden vorige week is het moment echter wel aangebroken dat er steeds meer over de titel gedeeld wordt. Vandaag een nieuwe video die de componisten van de soundtrack centraal stelt.

Guerrilla Games werkt hiervoor samen met onder andere Joris de Man, die in het verleden veelvuldig voor de ontwikkelaar muziek geschreven en gecomponeerd heeft. Ook is hij betrokken bij de soundtrack van Horizon: Zero Dawn. Hij weet dus wel raad met deze sequel.

Bekijk de video hieronder die best veel informatie prijsgeeft over het gehele proces en ontmoet naast de Man ook andere personen die bij de soundtrack betrokken zijn.