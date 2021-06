Volgende week kunnen PlayStation 5-bezitters met een native versie van Final Fantasy VII Remake aan de slag, die de subtitel ‘Intergrade’ heeft meegekregen. De PlayStation 4-versie is nu voorzien van een update, die belangrijk is voor zijn grotere broer.

Met Final Fantasy VII Remake: Intergrade is het mogelijk om je savegame van de originele remake op de PlayStation 4 over te zetten. Om dit te doen moet je wel de mogelijkheid hebben om je savegame op de PlayStation 4 te uploaden. Deze functie is nu toegevoegd dankzij de nieuwe patch.

Er is hier wel een uitzondering op van toepassing: als je Final Fantasy VII Remake via PlayStation Plus binnengehaald hebt, dan kan je deze savegames niet overzetten.