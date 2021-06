Gran Turismo 7 komt ook naar de PlayStation 4 en dat geldt eveneens voor God of War: Ragnarok. Dit vertelde Worldwide Studios baas Hermen Hulst in een interview met het PlayStation Blog eerder deze week. Dat nieuws kwam best wel als een verrassing, omdat Sony een jaar terug bij monde van Jim Ryan nog aangaf te geloven in generaties.

Games cross-gen uitbrengen zou ontwikkelingen op technologisch vlak belemmeren, dus deze actie staat daar best wel haaks op. Sony heeft zich duidelijk bedacht en naar verluidt is die ommekeer pas recent gekomen. Dit schrijft Videogameschronicle in een opiniestuk over de laatste nieuwtjes vanuit het Japanse kamp.

“Gran Turismo 7, after all, was outright advertised as a PS5 exclusive in December, although to be fair to Sony, I understand the decision to release a PS4 version was made only fairly recently.”

De site heeft begrepen dat de keuze om Gran Turismo 7 ook naar de PlayStation 4 te brengen vrij recent is gemaakt, hoewel dat voor de nieuwe God of War al langer het plan was. Hoe dit uiteindelijk zal uitpakken is afwachten, gezien er nog geen verschillen geduid zijn, die er natuurlijk zullen zijn.