Je bent van de Far Cry-serie gewend dat je in first-person speelt. Dat zal in het zesde deel echter niet altijd het geval zijn. Er wordt op sommige momenten namelijk overgegaan op een third-person cameraperspectief.

Narrative director Navid Khavari heeft in een interview met GameSpot laten weten dat het team eerst geprobeerd heeft om in cut-scènes gebruik te maken van een third-person camera. Deze transitie voelde heel natuurlijk aan en daarom is besloten om hier meer gebruik van te maken. Het zorgt er volgens de ontwikkelaar tevens voor dat de speler meer betrokken raakt met het hoofdpersonage, omdat je de held kunt zien in de kleding die je het gegeven hebt.

Het third-person perspectief werd daarna ook uitgeprobeerd tijdens gameplay en ook dat pakte positief uit. Er zal van dit camerastandpunt gebruik worden gemaakt als je in guerrillakampen terechtkomt en je de ‘Supremo backpack’ inzet, een rugzak dat ook als wapen fungeert. Door te switchen naar third-person is goed te zien wat voor effect de rugzak heeft.