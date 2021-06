We zijn ondertussen al halverwege het tweede jaar waarin we geen nieuws over Babylon’s Fall hebben gekregen en dat is voor degene die met smart zitten te wachten op de game zeer betreurenswaardig. Gelukkig is er nieuws op komst, aldus Square Enix.

De game zal namelijk tijdens hun E3 showcase op 13 juni zeker van de partij zijn. Via een Tweet laat Square Enix weten dat ze eindelijk weer wat nieuws te melden hebben over Babylon’s Fall. De gameplaybeelden uit 2019 smaakten naar meer en dat krijgen we over ruim een week. Wie weet hebben we zelfs het geluk dat er een releasedatum gemeld gaat worden!

Daarnaast mogen we tijdens de showcase een diepere kijk op Life is Strange: True Colors verwachten en Eidos Montreal zal z’n nieuwe titel gaan laten zien. De showcase zal te zijner tijd hier op PSX-Sense te volgen zijn. Deze begint om 21:15 uur en duurt 40 minuten.

https://twitter.com/SquareEnix/status/1400467710287306753

Heb je Babylon’s Fall volledig gemist of wil je je geheugen opfrissen? Check dan de trailer hieronder!