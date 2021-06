Call of Duty en Battlefield zijn al jaren de twee grootste ‘war shooters’ en beide proberen elkaar constant af te troeven. Electronic Arts is hoogstwaarschijnlijk toch wel onder de indruk geweest van de concurrent, want zij hebben een belangrijk persoon ‘weggekaapt’ bij Activision.

Het gaat niet om zomaar iemand, het is de voormalig general manager van de Call of Duty-serie, Bryan Beede. Oftewel, de persoon die aan het hoofd van de franchise stond. Hij zal nu de leiding krijgen over de gehele Battlefield-franchise. De nieuwe aanwinst laat volgens Electronic Arts zien dat zij toegewijd zijn om de serie te laten groeien.

De invloed van Beede zal pas echt te merken zijn na het aankomende nieuwe deel, dat op 9 juni onthuld zal worden.