Binnenkort zal het een emotioneel moment zijn voor Ninja Gaiden fans, want op 10 juni zal je de bekende ninja Ryu Hayabusa kunnen besturen in de Ninja Gaiden: Master Collection. De games staan bekend om het hoge hack ’n slash gehalte en uitdagende gevechten die je zeker niet altijd in één keer zult voltooien. Wat tips kunnen daarom geen kwaad en daar draait deze trailer om.

Deze nieuwe trailer geeft een paar handige suggesties waarmee je de overhand in gevechten kunt krijgen. Ryu Hayabusa is allereerst ontzettend snel en behendig, en in beweging blijven is uiteraard een goede tip om mee te beginnen. Iconische aanvallen, zoals de Guillotine Throw, komen ook van pas om je vijanden weg te gooien. Het gooien van shurikens is eveneens aan te raden, want je kunt hiermee je vijanden verdoven of je combo’s verlengen.