Ubisoft onthult meer details over het aankomende Ubisoft Forward evenement. De uitgever heeft een poosje terug al deze showcase aangekondigd en die staat op het programma voor zaterdag 12 juni 21.00 uur. De showcase zal een uur duren, maar de inhoud is nog in nevelen gehuld. Tot nu, want de uitgever heeft een tipje van de sluier opgelicht.

Zo valt het aan te raden om alvast in te schakelen om 20.00 uur, want Ubisoft zal dan updates geven over hun live-service games: For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs: Legion en meer. Nadien gaat de show om 21.00 uur echt van start en daarin mogen we nieuwe trailers en gameplaybeelden verwachten van de volgende grote titels:

Rainbow Six (de nieuwe)

Far Cry 6

Riders Republic

Assassin’s Creed: Valhalla

Rainbow Six Siege

Van de nieuwe Rainbow Six zal Ubisoft de coöp gameplay onthullen. Van Far Cry 6 mogen we meer details verwachten en Riders Republic ontvangt meer nieuws. Voor de laatste twee genoemde games mogen we eveneens updates verwachten, wat ongetwijfeld met aanstaande content te maken heeft.

Dat is nog niet alles, want om 22.00 uur zal er nog een Rainbow Six Siege community briefing plaatsvinden met meer nieuws over deze game. Tevens komt hier een gesprek met de ontwikkelaars aan bod over de nieuwe Operator voor Operation North Star.

De show zal te zijner tijd hier op PSX-Sense te volgen zijn.