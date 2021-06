Afgelopen maand verscheen de grote uitbreiding Wrath of the Druids voor Assassin’s Creed: Valhalla, waarin je het opneemt tegen een mysterieuze cult bestaande uit druïden. Deze uitbreiding is nu enige tijd uit, maar deze wereld kent wel nog wat slordigheden waar aan gesleuteld werd. Ubisoft heeft nu een hotfix uitgebracht die zich met name op dit DLC-pakket richt.

De Into the Fog-questline kende met name een hele vervelende bug. Zo kon je The Puca geen schade toebrengen en dat is natuurlijk vervelend voor een vijand die belangrijk is in één van de missies. Met de onderstaande stappen die door Ubisoft zijn voorzien, zou je hier geen last meer van mogen hebben. Verder zou het nu makkelijker moeten zijn om Avenge Quests in de wereld te vinden.

Als je meer wilt weten over Wrath of the Druids, dan raden we je aan onze special te lezen over deze uitbreiding.