Nu het duidelijk is geworden dat de PlayStation 4 nog niet begraven en vergeten is, stellen veel gamers zichzelf de vraag waarom de PlayStation 5 dan zó veel beter is. Nou, als jij jouw games graag in 60 fps speelt, dan is de PlayStation 5 tot op heden een erg goede aanschaf. Mathijs de Jonge van Guerrilla heeft nu wat betreft Horizon: Forbidden West duidelijk gemaakt dat die game op de PlayStation 5 een performance modus heeft.

Over de performance modus wordt enkel gezegd dat de game dan op 60 fps draait. Wat dit met de resolutie doet is nog niet duidelijk. Wel weten we dat de quality modus in ieder geval op 4K resolutie en 30 fps zal draaien. Logischerwijs zou je denken dat de performance modus dan op een lagere resolutie draait, maar dit hoeft niet per se het geval te zijn. Er zijn immers tientallen andere mogelijkheden om een game wat te downgraden om die magische 60 fps te behalen. Hopelijk krijgen we daarover binnenkort meer duidelijkheid.