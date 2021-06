En die details hebben we deels te danken aan onze concullega’s bij Game Informer. Zij mochten namelijk een interview afnemen met Mathijs de Jonge en Benjamin McCaw van Guerrilla. Uit dat interview kwamen een paar interessante details tevoorschijn, die we graag even met jullie delen.

Horizon: Forbidden West begint zes maanden na het einde van de eerste game. In die tijd is Aloy op een missie geweest waar ze het rode licht heeft gezien, wat het einde van de biosphere betekent. Kortom: de planeet is stervende. Dit doet haar besluiten richting het westen te gaan, ook wel bekend als “The Forbidden West”. Dit doet ze samen met oude bekenden zoals Erend en Sylens, maar ze zal ook nieuwe personages ontmoeten. Benjamin vertelde daarbij dat ze Aloy graag meer tijd met andere personages willen laten doorbrengen.

Ook mogen we volgens Benjamin nog véél meer locaties verwachten dan wat we tijdens State of Play hebben gezien. San Francisco was slechts het begin. De andere gebieden zullen een heel ander landschap hebben. Niet slechts strand en jungles, maar ijsvlaktes liggen eveneens in het verschiet. Mathijs laat daarbij ook weten dat Aloy nu veel meer kan ontdekken dan voorheen. Je bent vrij om te kiezen waar je op klimt, om jouw grappling-hook te gebruiken of met de glider te zweven naar jouw bestemming.

In de beelden van State of Play zagen we Aloy al een nieuwe move gebruiken, waarmee ze vijanden naar achteren blaast. Dit soort moves staan bekend als ‘Valour Surges’. Je kon in de beelden ook al de Valour Surge-balk zien. Deze wordt opgeladen door middel van headshots te maken of pantser van jouw vijanden af te schieten. Er zullen nog vele andere Valour Surges te vinden zijn in de uiteindelijke game. Ook deelde Benjamin mede dat de mêlee-combat véél meer diepgang kent dan voorheen, waardoor je vele mogelijkheden hebt om combo’s te maken.

Mathijs benadrukte bovendien dat er erg veel getest wordt op de PlayStation 4 om er zeker van te zijn dat die versie ook gewoon lekker speelt. Op de PlayStation 5 krijgen we natuurlijk veel meer detail in de omgevingen en betere belichting door de gehele game heen. Het laatstgenoemde is in de PlayStation 4 versie alleen van toepassing in cut-scènes. En natuurlijk krijgt de PlayStation 5 versie volledige ondersteuning voor de DualSense controller én 3D audio.

Tot slot zegt Mathijs dat de ontwikkeling nog steeds op schema ligt, maar dat ze nog geen exacte datum willen aankondigen alvorens ze honderd procent zeker weten dat ze die gaan halen. Daarover binnenkort wellicht meer. Wil je graag het hele interview van Game Informer zien? Klik dan hier en deel jouw gedachtes omtrent de game hier in de comments.