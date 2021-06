Wie zich helemaal thuisvoelt in de wereld van feudaal Japan, kan binnenkort aan de slag met een nieuwe titel in deze setting. PlayStation VR gebruikers kunnen deze zomer namelijk de wereld van Arashi: Castles of Sin betreden, waarin je in de schoenen van een elite shinobi genaamd Kenshiro staat.

Jouw missie is om de vele kastelen van Japan te bevrijden uit de klauwen van meedogenloze bandieten die nergens voor terugdeinzen. Jij wordt vergezeld door jouw trouwe viervoeter Haru en deze wolvin komt uitstekend van pas om vijanden op effectieve wijze te doden. Kenshiro beschikt over verschillende wapens zoals een katana, shuriken, boog en andere middelen die je nodig zult hebben tijdens jouw avontuur.

Hieronder kan je de aankondigingstrailer bekijken van Ashira: Castles of Sin. De prijs en de exacte releasedatum ontbreken vooralsnog.