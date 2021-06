Eerlijk is eerlijk, de shows van Devolver Digital zijn meestal één van de vermakelijkste tijdens de E3. Vooral omdat ze zichzelf niet zo super serieus nemen en iedereen proberen aan te spreken in plaats van het standaard bedrijfspraatje te houden waar alleen aandeelhouders echt super gelukkig van worden. Wat dat betreft is het mooi dat we nu weten dat Devolver op 12 juni aanstaande weer van de partij is.

Devolver heeft dit bekendgemaakt middels een tweet. Veel meer dan de datum weten we niet, maar als je kijkt naar de foto in deze tweet zien we misschien toch wel wat hints. De meest opvallende is het whiteboard dat achter de vrouw staat. Het is wat onduidelijk, maar wij denken toch echt “Hotline Miami” te kunnen lezen. Tijdens de presentatie zal er vast het een en ander duidelijk worden.