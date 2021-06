Het is eigenlijk geen verrassing meer, maar Sony is van plan om nog meer games naar pc te brengen. Dat is ook wel logisch, want het levert je heel wat extra geld op als je je games voor een veel groter publiek beschikbaar maakt. Weg met die exclusiviteit, PlayStation kiest voor de spelers. Al bleken onze trouwe lezers het daar niet helemaal mee eens, zoals je kunt lezen in de reacties van deze editie van Jouw Mening.

Welke games er op de planning staan voor een pc-uitgave is voor de lange termijn vrij onduidelijk, al weten we natuurlijk zeker dat die intentie er is. Horizon: Zero Dawn en Death Stranding braken het ijs, en kortgeleden volgde Days Gone. Nu ziet het ernaar uit dat Uncharted de volgende titel zou kunnen zijn die zijn exclusiviteit afschudt. Volgens Neerlands trots Hermen Hulst van Guerrilla Games, wacht Sony tot het juiste moment voor een pc-release.

Dat wil niet zeggen dat er voor elke titel een pc-release op de planning staat, maar dat betekent wel dat er heel wat beraad aan vooraf gaat alvorens dit ten uitvoer wordt gebracht. Ook benadrukt Hulst dat een (latere) release op de pc niets afdoet aan de kwaliteit van de PlayStation line-up of dat het uiteindelijk een reden wordt om geen Sony console meer in huis te halen. Integendeel! Volgens hem blijft PlayStation nog steeds de beste manier om hun games te ervaren.

“But I want to emphasize that PlayStation will remain the best place to play our PlayStation Studios titles at launch. But we do value PC gamers, and we’ll continue to look at the right times to launch each game.”

“And that’s the goal — we want to reach new gamers who haven’t yet experienced the great stories, characters, and worlds that we’ve built. Releasing games on PC will not come ever at the expense of building an exciting lineup of great console games.”