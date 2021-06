We zijn weer in juni aangekomen en dat betekent dat de geruchtenmolen op volle toeren draait. In aanloop naar de E3 wordt er immens veel gespeculeerd over welke games wel of niet hun opwachting zullen maken tijdens deze belangrijke week voor games. Eén van de titels die steeds weer aan ons ontkomt, is Elden Ring.

Of het dit jaar anders gaat zijn weten we niet zeker, maar het ziet ernaar uit dat het vuur weer aangewakkerd wordt door een aantal pittige Tweets. Op 10 juni zal Summer Game Fest van start gaan, gepresenteerd door niemand minder dan Geoff Keighley. De mogelijkheid bestaat dat Elden Ring tijdens de liveshow getoond wordt. Het “nieuws”, wat we voor nu nog even tussen aanhalingstekens plaatsen tot het officiëel wordt bevestigd, wordt vanuit meerdere hoeken gesteund.

De eerste hint was het Elden Ring News kanaal, waarop host Mordecai zei dat er ‘geen nieuws was over Elden Ring’, maar hij maakte wel een countdown tot de Summer Game Fest zichtbaar. Hierop Tweette Jeff Grubb van VentureBeat dat hij zich positief voelde over Elden Ring naar aanleiding van deze Tweet. Let wel, dit is dezelfde Jeff Grubb die vorige maand nog zo zeker was dat Elden Ring (onder andere) juist niet aanwezig zou zijn tijdens de E3.

De daaropvolgende Tweets van Geoff Keighley zijn wel heel ver gezochte hints naar een Elden Ring segment tijdens de show, maar blijkbaar zien de fans hier toch wat in. Keighley retweette namelijk een zonsverduistering die wel wat weg heeft van de Dark Sign uit Dark Souls en tweette daarna een foto met daarop de tekst:

“You will receive an unexpected gift from an acquaintance. 06 13 26 34 44, 15”

Misschien zijn we hier aan het wensdenken, want in het eerste opzicht is het allemaal wat nietszeggend. En eigenlijk in het tweede opzicht ook! Maar als het op de één of andere manier toch waar blijkt te zijn, dan zetten wij ons zilverfolie denkhoedje de volgende keer ook op.