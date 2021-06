Het regent de laatste dagen geruchten en dit zal ongetwijfeld nog verder toenemen nu de E3 showcases van diverse uitgevers steeds dichterbij komen. Eén van de interessante geruchten gaat over wat Firaxis in ontwikkeling heeft. Deze studio zou namelijk werken aan een nieuwe strategietitel die omschreven wordt als XCOM met Marvel helden. In deze game zou je een squad commanderen dat bestaat uit bekende helden zoals Captain America, Thor, Wolverine en Hulk.

Take-Two CEO Strauss Zelnick gaf eerder dit jaar te kennen dat Firaxis werkt aan verschillende projecten die dit jaar gepresenteerd zouden worden. Gezien 2K Games op de E3 aanwezig is met een soort van showcase, is het aannemelijk dat deze nieuwe game daar wordt aangekondigd. Dit geldt ook voor ‘Wonderelands: Codename Daffodil’, wat een Borderlands spin-off is met Tiny Tina in de hoofdrol. Dat die game ‘Tiny Tina’s Wonderlands’ heet is erg waarschijnlijk, gezien Gearbox die naam eerder dit jaar heeft vastgelegd.

Verder werkt 2K Games aan NBA 2K22, maar dat is een beetje vanzelfsprekend en tot slot wordt er nog aan ‘Codename Volt’ gewerkt, wat een nieuwe actiegame is. Deze titel wordt omschreven als ‘Cthulhu meets Saints Row’, maar verkeert nog in een zeer vroege fase van de ontwikkeling. De studio is onbekend, maar het zou Hanger13 kunnen zijn. Een gelekt contract vorig jaar gaf aan dat deze ontwikkelaar werkte aan een open wereld sci-fi titel met bovennatuurlijke elementen.

Geen van deze titels is officieel bevestigd, maar nadat het gerucht op Reddit verscheen kreeg het bevestiging van VGC, GamesBeat en Jason Schreier, wat het dus geloofwaardig maakt.