Normaal gesproken is de E3 een fysieke beurs die van dinsdag rond het middaguur tot donderdag einde middag plaatsvindt te Los Angeles. Vanwege de coronapandemie ging de beurs vorig jaar echter niet door en ook dit jaar zit een fysieke beurs er niet in. Dit jaar worden er rond dezelfde data echter wel veel evenementen georganiseerd en dat betekent een hoop aankondigingen.

Inmiddels zijn er dermate veel shows aangekondigd dat het goed mogelijk is dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hebben we alle showcases bij elkaar gezocht en op een rijtje gezet. Ietwat verwarrend is echter wel dat sommige shows bij de E3 horen en andere shows horen weer bij Summer Game Fest van Geoff Keighley. Desalniettemin gaan we volgende week mooie drukke dagen tegemoet.

Donderdag 10 juni

Summer Game Fest – 20.00 uur

Vrijdag 11 juni

Netflix Geeked Week – 18.00 uur

Koch Primetime – 21.00 uur

IGN Expo – 22.00 uur

Zaterdag 12 juni

Guerrilla Collective – 17.00 uur

Wholesome Direct – 19.00 uur

Ubisoft Forward – 21.00 uur

Gearbox Software – onbekend

Devolver Digital – onbekend

Zondag 13 juni

Xbox + Bethesda – 19.00 uur

Square Enix – 21.15 uur

PC Gaming Show – onbekend

Warner Bros. Games – onbekend

Maandag 14 juni

Future Games Show – 01.00 uur

Take-Two – onbekend

Capcom – onbekend

Mythical Games – onbekend

Freedom Games – onbekend

Razer – onbekend

Dinsdag 15 juni

Nintendo Direct – 18.00 uur

Bandai Namco – onbekend

Yooreka Games – onbekend

GameSpot – onbekend

E3 Awards – onbekend

Van verschillende showcases is de starttijd nog niet bekend, dus het kan zijn dat het precies in de nacht van de ene op de andere dag zal plaatsvinden. De belangrijkste shows voor het PlayStation publiek zijn natuurlijk die van Ubisoft, Take-Two, Gearbox, Capcom, Bandai Namco, Warner Bros. en Square Enix. Al het nieuws dat daaruit voortkomt zul je te zijner tijd ook hier op PSX-Sense kunnen lezen.