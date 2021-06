Relatief kort voordat de nieuwe consoles op de markt kwamen, verschenen de eerste berichten dat de games voor die platformen mogelijk in prijs omhoog zouden gaan. Niet lang daarna werd dat door onder andere Sony bevestigd en ook 2K Games stapte aan boord. Tevens zijn sommige cross-gen games wat duurder, waardoor een hogere prijs zo langzamerhand een standaard aan het worden is. Dit heeft tot heel veel discussies geleid, maar er viel absoluut wat voor te zeggen.

Producties zijn veel duurder geworden door de jaren heen, daar waar prijzen in de afgelopen acht jaar min of meer gelijk zijn gebleven. De industrie heeft in zekere zin de fout gemaakt om de prijzen niet mee te laten stijgen met de games, waardoor de stap omhoog van tien tot vijftien euro best wel heftig is. Meer betalen voor games is voor niemand leuk. Dat gezegd hebbende, games maken kost heel veel geld en dat moet terugverdiend kunnen worden.

Tot zover is de ontwikkeling op financieel vlak te volgen en ook goed te onderbouwen, hoewel een nuance natuurlijk wel in-game aankopen zijn. Die nemen we in dit geval echter even voor lief, want dat is natuurlijk volledig optioneel. De ‘next-gen’ games zijn dus over het algemeen hoger geprijsd om de kosten te verantwoorden, zeker bij de komst van een nieuwe generatie. Het is in het eerste jaar behoorlijk lastig om echt enorm veel weg te zetten, zeker als het exclusieve games betreft. De tekorten van de PlayStation 5 helpen dan niet. De afzetmarkt is daardoor nog kleiner.

Vanuit dat perspectief valt alles prima te relativeren, nuanceren en onderbouwen. Dit totdat Sony afgelopen week 180 graden omdraaide en bekendmaakte dat God of War: Ragnarok en Gran Turismo 7 ook naar de PlayStation 4 zullen komen. Dit naast Horizon: Forbidden West, die eveneens zijn opwachting op de PlayStation 4 zal maken. Het is vanuit een financieel oogpunt natuurlijk logisch om te doen en als het technisch haalbaar is, waarom niet? De afzetmarkt stijgt van pakweg 10/15 miljoen consoles tegen de release van die games plots naar 120/130 miljoen consoles, wat dus voor veel hogere sales zorgt.

Daarnaast heeft Sony natuurlijk een community tevreden te houden en als ze de PlayStation 4 daarmee langer leven kunnen geven, dan is dat alleen maar fijn. Voornamelijk voor de mensen die nog niet in staat zijn om over te stappen naar de PlayStation 5, of daar simpelweg de kans niet toe hebben gehad vanwege de beperkte beschikbaarheid. Maar om dan terug te komen op de verhoogde prijzen van games: het belangrijkste argument om de prijzen te laten stijgen kan daarmee ook gelijk van tafel. Want ja, games zijn nog steeds heel duur om te maken, maar de markt waarop je het terug kan verdienen is ineens met een tienvoud toegenomen als het op exclusieve titels aankomt.

En dat is deze week de insteek van deze Jouw mening. Het is weer een stelling ontstaan uit een hersenspinsel, dus we horen graag jouw kijk hierop. Wij zijn geen financieel analisten, zijn niet bij de ontwikkeling van games betrokken en kunnen niet in de portemonnee van Sony kijken. De specifieke situatie komt ongetwijfeld met nog meer nuances en haken en ogen, maar dat neemt niet weg dat de uitspraken die gedaan zijn in de afgelopen maanden links- of rechtsom elkaar best wel tegenspreken en dat zorgt voor discussie en gefrustreerde gamers.

Maar, het is een beetje in de glazen bol kijken. Wat deze hele discussie en ons punt weer teniet kan doen is als Sony de drie genoemde cross-gen games tegen verschillende prijspunten op de markt zet. De PS4-versie van de games zou dan 10 tot 15 euro goedkoper kunnen zijn tegenover de PS5-versie, wat niet meer dan redelijk is. Zouden jullie er dan op die manier bijvoorbeeld vrede mee hebben? Daarom is dit hoe dan ook een mooi onderwerp om eens tegen het licht te houden in de Jouw mening. Laat je hieronder horen, we zijn erg benieuwd. Gaan we tekort door de bocht? Is het onzin? Kan je je er wel in vinden..? Wat het ook zijn mag, we horen het graag.