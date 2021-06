Langzaam maar zeker krijgen we steeds meer te zien van het tweede deel van Psychonauts. Zo werd één van de nieuwe psi-krachten die je tot je beschikking hebt eerder al getoond en nu heeft Game Informer een gameplayvideo vrijgegeven, die een nieuw level laat zien.

De beelden laten zien dat Psychonauts 2 dezelfde vreemde sfeer zal hebben als het origineel. Raz komt in de onderstaande video namelijk terecht in een omgeving die een kruising is tussen een ziekenhuis en een casino. Het ziet er dus naar uit dat als je het eerste deel vet vond, je ook aan je trekken zal komen met diens vervolg.

Het is nog steeds niet bekend wanneer Psychonauts 2 zal verschijnen, maar Double Fine heeft laten weten dat het in ieder geval dit jaar zal gebeuren.